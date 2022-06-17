因應消費型電子終端不見復甦跡象，傳出三星考量下半年需求展望比預期更加疲弱，加上自身多款零組件滿手庫存，遂啟動對供應鏈的調整，波及產品線包括電視、Monitor，以及低階智慧型手機，甚至傳出，針對零組件商通知，停止供貨到7月底，面板驅動IC大廠聯詠(3034)就遭分析師直指，將會是三星緊縮面板採購下的受害者，三星大幅削減採購量和面板報價進一步下探將惡化DDIC的下行週期。

分析師表示，調研顯示三星已進一步嚴控零元件採購，系因宏觀經濟能見度低和零元件庫存仍高，預期三星或嚴格控制零組件拉貨至7月底，其中，TV等中大尺寸顯示器零元件和半導體的採購於此期間將大幅縮減。三星TV今年出貨預期下修至3900-4000萬套，年減雙位數，三星並預期2022年整體TV市場衰退至1800~1900萬套。在此同時，Monitor、NB面板採購亦將大幅縮減。

面板報價方面，分析師表示，即便TV報價已至現金成本，但由於需求疲弱，預期將進一步下探變動成本，因此，近期面板廠再度要求DDIC降價15~20%，當前買賣雙方仍在角力，然我們預期此輪或再降10%。另一方面，6月開始主要面板廠均對其G8.5、G8.6、G10.5減產7-50%不等的幅度，DDIC需求量進一步承壓，然3季度報價跌勢已難改變，後續或看4季度的供需。