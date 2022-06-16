聯準會(Fed)6月利率決議升息3碼，是自1994年11月以來最大的單次升息幅度，也符合市場預期，同時Fed也暗示，7月可能再升2碼或3碼。由於近期市場已強烈預期將有3碼的升息幅度，加上Fed主席鮑威爾也指出升息3碼並非常態，故美股、美債收盤皆出現強勁反彈。此外，本次Fed也大幅下調對經濟成長的預估，將2022年GDP年增率由3月預估的2.8%下調至1.7%，2023年和2024年的預估GDP年增率分別從2.2%、2.0%下調至1.7%、1.9%。

國泰投信分析，由於上半年股市已歷經大幅調整，根據統計，標普500指數目前(6/16)預估本益比為16.6倍，評價面皆低於10年平均值；台股加權指數預估本益比約11倍，同樣位於歷史低檔區，台、美股投資價值皆浮現，在市場波動加大下，建議可留意具長線機會的產業，如數位支付、半導體、電動車等相關供應鏈及數位生態系，由於需求強勁、長期展望明朗，投資人可利用定期定額或逢低分批布局來參與。

國泰投信分析，近期物價居高不下可能性較大，預計9月Fed升息2碼機率較高，靠著加強力道壓抑需求使通膨有效降溫，預期第3季企業獲利下修狀況仍較明顯。整體而言，美國消費在強勁就業市場與家計財務狀況健康的條件下，還不至於出現顯著的負成長，但短期通膨居高不下恐將持續壓抑消費力道，預計待第4季通膨回落後，消費才會有所改善。

國泰投信補充，目前股市大致已反映衰退邊緣的預期，油價恐怕需要到第4季才會回落至供需平衡價格，預估屆時市場對通膨的擔憂會漸趨緩和，短線市場情緒仍悲觀。根據6月美銀經理人調查顯示，經理人現金水位仍在5.6%的高位；美銀的牛熊指標從0.4進一步跌到0.3，表示當前市場情緒已經非常低迷，但也暗示離中長期的底部已不遠。