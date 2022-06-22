疫情衝擊民生經濟，台南市積極振興傳統市場買氣，台南市市長黃偉哲22日宣布推出「1集2戳3抽」台南菜市好禮抽獎三重奏活動，從6月28日起至8月7日止，將由東菜市、六甲、善化、新市、新營第一及水仙宮等6個公有零售市場每週輪番上陣，推出好康戳戳樂暨抽獎活動，參加民眾有機會把光陽i-One電動車、15吋筆記型電腦、50吋液晶電視等好禮帶回家。

黃偉哲指出，台南市率全國之先，6月11日開始，就已經開始在各市場發出市場券與夜市券，這些東西雖然是小錢，但是可以提振民眾購買意願。尤其許多家庭主婦、上班族，如果不方便直接到市場，台南有跟外快遞業者uber eats合作，把你上網買的菜，直接送到你家。

台南市經發局長陳凱凌指出，活動期間民眾可於指定市場索取專屬集章卡，於市場購買6大類商品(蔬菜水果、家畜類、家禽類、熟食、海鮮、雜貨百貨其他類)，即可參加1次通通有獎戳戳樂活動；另外於專屬集章卡上填寫個人基本資料，就可參加抽獎活動，有機會把電動機車、15吋筆記型電腦、電動摺疊自行車、50吋液晶電視、平板電腦等好禮帶回家。

台南市市場處長陳豪吉進一步說明，疫情後為積極振興傳統市場商機，市場處持續推出不同促銷活動，除了好禮抽獎三重奏外，銅板快閃夠購GO等促銷活動也持續在各市場及夜市辦理，歡迎民眾一起前進傳統市場大採購，除了幫助攤商，也可以用小錢把大獎帶回家，更多活動內容歡迎民眾到「台南市市場巡禮」臉書查詢。(品觀點記者張雅雲/台南報導)