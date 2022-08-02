半導體景氣反轉影響，德微科技(3675)7月合併營收為1.83億元，月減7%，為今年2月以來低點，德微表示，公司持續聚焦車用電子及工業產品，著手進行將生產效率或效能較差之設備予以「提前快速淘汰」，今年應可順利達成每股盈餘10元目標。

通膨升息衝擊終端市場需求，半導體產業景氣反轉，德微7月合併營收為1.83億元，月減7%，年增3%，為今年2月以來低點，累計前7月合併營收為12.9億元，年成長12.63%。

德微今年上半年營業毛利為4億元，年成長31%，合併毛利率由去年上半年31.51%上升至36.16%，營業淨利為2.15億元，年成長51%，營業淨利率從去年同期14.79%上升至19.49%，稅後盈餘為2.34億元，年成長81%，每股盈餘為5.29元。

為因應未來之車用電子產品量能增加，德微著手進行桃園蘆竹廠與台北深坑廠之產能整併第二階段精進計劃，並藉此設備汰舊換新之際、增加生產效能與效率，同時著手規劃下一代產品之生產線，預期建置完成後，與現有產能相比，將呈現倍數成長。

德微預估，新產品設備建置完成後，未來兩年內，車用電子營收將有機會佔德微年度營收40%以上。

德微表示，公司將繼續聚焦在強化及增加對車用電子與工業應用相關產品銷售，加速降低消費性產品市場供應，推估高毛利產品的比重將進一步向上提升，今年應可順利達成每股盈餘10元目標。