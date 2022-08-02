★分析

Oppenheimer首席投資策略師John Stoltzfus表示，市場可能會測試上周的大幅反彈，因為投資人正在評估聯準會到目前為止在抑制通膨方面取得的進展。

BMO美國利率策略部門主管Ian Lyngen在談到美債殖利率走勢時表示，人們越來越了解美國經濟的整體軌跡，如果10年期債息跌破2.55%，那麼2.50%就會成為一個有吸引力的點。他並表示市場也正在押注一些通膨預期，今天能源價格下挫，這很有幫助。10年期公債殖利率影響抵押貸款利率以及其他消費者和企業貸款，向來被視為是一項重要指標。

BofA Securities美國股票與量化策略部門主管Savita Subramanian在給客戶的報告中表示，標普500指數7月的漲幅是今年以來第二次超過10%的熊市反彈，「我們認為這是一次熊市反彈，這很常見，自1929年以來的熊市平均發生1.5次」。他並表示8、9月向來是美股傳統淡季，並維持該公司對標普500指數的3600點預測不變。該報告並指出今年7月亦創下「經濟大蕭條」以來的同期最佳表現。

GLOBALT Investments資深投資組合經理Tom Martin表示，有關於經濟是否真的已走出困境仍有很多疑問，但答案可能是還沒有，我們距離聯準會升息對經濟造成影響還差得遠。

★類股

標普500指數11類股跌多漲少，必需消費類股收漲1.21%，表現最佳，其次為非必需消費類股漲0.51%。受原油價格重挫打擊，能源類股跌2.18%，表現最疲弱，其次為金融股和房地產類股均下跌0.89%。科技類股小跌0.20%。

反映中概股表現的金龍中國指數收跌1.85%，為6952點。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果跌0.62%，微軟跌0.97%，亞馬遜漲0.33%，Alphabet跌1.26%，特斯拉漲0.04%，Meta漲0.52%，網飛漲0.58%。

在道瓊指數成分股方面，波音漲6.13%，漲幅排名第一，其次為寶僑（Procter&Gamble）漲2.87%、英特爾漲1.79%。雪佛龍（Chevron ）跌2%，跌幅最大，其次為開拓重工（Caterpillar）跌1.71%。

主要晶片股方面，超微漲2.45%，英特爾漲1.79%，高通漲1.63%，輝達漲1.53%，美光漲1.10%，應用材料漲0.40%，恩智浦漲0.34%，州儀器跌0.05%。

★焦點股

PerkinElmer漲5.03%，收在160.87美元，該醫療診斷和生命科學公司第二季營收獲利優於市場預期，並宣布以24.5億美元現金將部分業務連同品牌賣給私募股權投資公司New Mountain Capital。

蔚來漲2.3%，理想汽車漲3.8%，兩家中國電動車公司7月出貨均大幅成長。蔚來7月交車年增26.7%，為10,052輛，惟較6月的近13,000 輛放緩。理想汽車宣布Li ONE休旅車7月交車年增21.3%，為10,422 輛，但也低於6月的交車數。

埃克森美孚下跌2.5%，是對標普500指數拖累最大的個股之一。

波音漲逾6%，美國聯邦航空總署（FAA）已經批准該飛機製造商為了恢復787 Dreamliner客機交付的檢查與修正計畫。

蘋果收跌0.62%。媒體報導該公司擬發行4筆債券為配發股利和買回庫藏股籌措資金，據悉這些債券期限最長為40年，利率較美國公債高約150個基點。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收高。

台積電ADR跌2.45%，收86.31美元，換算台股價格為517.51元。

聯電ADR跌2.35%，收6.66美元，換算台股價格為39.93元。

日月光ADR跌1.36%，收5.81美元，換算台股價格為87.09元。

中華電信ADR漲0.40%，收40.33美元，換算台股價格為120.91元。