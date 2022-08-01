造車新勢力主流品牌1日悉數公布7月交付資料。統計顯示，造車新勢力二線品牌哪吒汽車憑藉1.4萬輛交付量一躍成為月度銷量冠軍，零跑汽車以1.2萬輛位居第二，而此前數次奪下銷冠的小鵬汽車則以1.15萬輛拿下第三名。也就是說，二線品牌的7月銷量已全面超過了蔚來、小鵬、理想（簡稱「蔚小理」）三家一線品牌。

澎湃新聞報導，具體來看，哪吒汽車兩款車型哪吒V和哪吒U共交付1.4萬輛，年增133.5％；1～7月交付7.7萬輛。零跑汽車共交付1.2萬輛，年增177％；1～7月累計交付6.4萬輛。

小鵬汽車共交付1.15萬輛，年增長43％；1～7月小鵬汽車累計交付超8萬輛，為去年同期的2.1倍，系1～7月造車新勢力銷冠；自交付以來，小鵬汽車歷史累計交付量已接近22萬輛。

理想汽車交付1.04萬輛理想ONE，年增21.3％；1～7月理想累計交付7.08萬輛；自交付以來，理想ONE累計交付量已達19.49萬輛。

蔚來汽車共交付新車1.01萬輛，年增26.7％；1～7月，蔚來交付新車6.09萬輛，年增長22.0％；截至2022年7月，蔚來累計交付22.79萬輛，仍為累計交付量第一名。近兩個月，蔚來銷量已明顯回升，連續兩個月銷量破萬。

從交付年增率上，後發的二線造車新勢力品牌增勢迅猛，零跑汽車年增率高達177％，哪吒汽車則是133.5％。

針對二線品牌在銷量上對一線品牌的超越，中博聯智庫特聘專家、汽車分析師張翔表示，哪吒、零跑主要是10萬元以下的車型，市場容量相對更大。一般來說，經濟型的車肯定要比豪車的銷量高。張翔認為，中小城市的市場仍處於新能源車的藍海，增長率較高，而一二線城市、限行限購城市中新能源汽車增速則相對趨緩，這也是哪吒、零跑超越「蔚小理」的重要原因。