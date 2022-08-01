港股1日開低0.64％，隨後跌幅收窄。截至午盤，恒生指數跌0.32％，報20,091.11點；國企指數跌0.08％，報6,880.1點。紅籌指數跌0.80％，報3,664.79點。

恒生科技指數翻紅，攜程漲超2％、美團漲2.61％、阿里跌幅收窄至2％。

汽車股漲幅居前，吉利汽車漲近10％，蔚來漲超9％，長城汽車漲8％。7月29日，國務院常務會議再次提出促進汽車消費的舉措。具體來看，此次促進汽車消費政策主要包含三項內容：一是除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制；二是打通二手車流通堵點；三是延續免徵新能源汽車購置稅政策。

大陸房地產股走低，旭輝控股集團跌6.10％，時代中國控股跌6.41％，碧桂園跌6.6％。克而瑞地產研究中心發佈7月中國房地產企業銷售情況顯示，TOP 100房企實現單月銷售操盤金額人民幣5,231.4億元，略高於上半年月均水準；年減39.7％，降幅略有收窄。