美股上週五回落，科技股業績表現令投資者失望，影響港股恒指25日開低走低。截至午盤，恒指跌0.75％，報20,454.69點。國企指數跌0.97％，報7,037.67點。紅籌指數漲0.19％，報3,700.27點。

恒生科技指數大跌1.96％，新能源整車概念集體大跌，小鵬汽車跌7.2％，蔚來、理想跌超6％。

個股表現方面，大陸潮玩公司泡泡瑪特大跌8％，最新股價21港幣，較歷史高價暴跌80％，公司股價已破發，較招股價38.5港元跌超40％，歷史最高點市值高達1,500億港幣，如今只剩295億港幣。泡泡瑪特此前發佈公告，預期集團上半年收入可能同比增長不低於30％；溢利較去年同期將取得減少不高於35％。

中國飛鶴大跌13％，中國飛鶴公佈，預期截至6月底止中期利潤介乎約人民幣22億元至25億元，較上年同期下跌約33.4％至42.4％，主要由於嬰幼兒配方奶粉產品收入減少。