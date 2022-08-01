港股1日開低走高，截至收盤，恒生指數漲0.05％，報20,165.84點；國企指數跌0.13％，報6,876.71點。紅籌指數跌0.76％，報3,665.95點。

恒生科技指數走低，阿里巴巴跌3.76％，金山軟體跌近3％，騰訊控股跌超2％。

汽車股爆發，吉利汽車漲12.90％，長城汽車漲10.02％，蔚來漲8.28％。7月29日，大陸國務院常務會議再次提出促進汽車消費的舉措。具體來看，此次促進汽車消費政策主要包含三項內容：一是除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制；二是打通二手車流通堵點；三是延續免徵新能源汽車購置稅政策。

大陸房地產股走低，綠景中國地產跌8％，融信中國跌6.80％，富力地產跌超4％。克而瑞地產研究中心公布7月份大陸房地產企業銷售情況顯示，TOP 100房企實現單月銷售操盤金額人民幣5,231.4億元，較上年同期下降39.7％，降幅略有收窄。