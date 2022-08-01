財新中國7月製造業採購經理指數（PMI）回落至50.4，低於6月1.3個百分點，亦低於市場預期的51.5，但仍位於擴張區間。

從分項指數看，7月製造業生產指數和新訂單指數均在擴張區間回落，顯示製造業供需恢復速度放緩。受訪企業反映，需求相對疲弱、疫情影響持續，加上停電等因素，共同制約了產出增長。

7月製造業就業指數創下2020年5月以來最低。調查顯示，用工收縮與企業削減成本、銷售低迷、員工自願離職後沒有填補空缺有關。受益於部分大宗商品價格下降，7月製造業購進價格指數在擴張區間大幅回落，降至年內最低。

財新智庫高級經濟學家表示，7月疫情形勢向好和管控措施放鬆，助力製造業景氣度持續恢復，但恢復基礎尚不牢固。供給和需求持續改善，供強需弱格局維持；就業市場回饋有所遲滯，仍處於收縮區間；成本端穩中有升，收費端繼續下降，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟前景亦有擔憂。