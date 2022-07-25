經濟部統計處今（25）日發布6月工業生產指數136.04、月增0.89％、年增0.73％，連續維持29個月正成長且是歷年同期最佳表現，但成長幅度是今年最低，因其中製造業指數僅低度成長0.51％，受累去年基期較高，以及消費性電子如手機、學習型筆電、電視出貨趨緩，加上基本金屬、塑橡膠材料有重複叫貨，下游要清庫存，該處預期製造業下半年都是低度成長。

經濟部統計處指出，工業生產指數前低是2020年1月、年減1.54％，但那時是過年，排除過年因素的話，前低是2019年10月的年減2.57％。

至於工業生產指數能夠連續維持29個月正成長，主因受惠於中國逐步解封，加上新興科技與數位轉型持續推展，國內半導體生產動能續呈強勁，惟傳統產業受終端市場需求漸顯疲弱，業者進行庫存調整，下單轉趨保守，抵銷部分增幅；綜計第2季製造業生產指數136.26，創歷年同季新高，年增3.86％。

工業生產指數四大部分概況：工業製造業年增0.51％，礦業及土石採取業年增4.27％，電力及燃氣供應業年增3.77％，用水供應業年增2.79％。

近來面板業傳出無薪假，液晶面板及其組件業6月指數來到84.4、年減35.16％、為2009年以來最大減幅，指數創2020年來新低，經濟部統計處表示，因消費性電子用面板下滑太快，但業者積極優化產品組合因應，對醫療與工業面板積極出貨。

推升製造業生產成長主因在6月電子零組件業生產指數創歷年同期新高、年增3.54％，其中積體電路業年增7.68％，新興科技應用相關晶片需求續強，加上半導體業者持續擴增產能，帶動晶圓代工、構裝 IC、IC 載板等增產。電腦電子產品及光學製品業年增19.05％，主因伺服器、交換器、路由器及其他電腦設備零件等生產續增，惟固態硬碟因筆電需求走緩而減產，抵銷部分增幅。

經濟部統計處認為，未來隨著各國逐漸放寬邊境管制，經貿交流活動可望增溫，加上高效能運算、物聯網、車用電子等相關應用需求強勁，均可挹注我國製造業生產成長動能。但俄烏戰爭未歇，全球通膨壓力居高不下，加上疫情反覆，恐衝擊全球消費市場，拖累全球經濟成長步伐，預期下（7）月工業生產指數呈現月減。