大陸國家統計局服務業調查中心31日和中國物流與採購聯合會發布中國「採購經理人指數」（PMI）顯示，大陸7月分製造業PMI為49.0％，比上月下降1.2個百分點，位於臨界點以下；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為53.8％和52.5％，比上月下降0.9和1.6個百分點，連續兩個月位於擴張區間。對此，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，大陸經濟景氣水準有所回落，恢復基礎尚需穩固。

趙慶河認為，製造業PMI降至收縮區間，是因為7月分受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等因素影響。在調查的21個行業中，有10個行業PMI位於擴張區間，其中農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業PMI高於52.0％，連續兩個月保持擴張。而紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶鍊及壓延加工等高耗能行業PMI繼續位於收縮區間，明顯低於製造業總體水準，是本月PMI回落的主要因素之一。

趙慶河指出，受石油、煤炭、鐵礦石等國際大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為40.4％和40.1％，比上月下降11.6和6.2個百分點。其中，黑色金屬冶鍊及壓延加工業兩個價格指數在調查行業中最低，原材料採購價格和產品出廠價格顯著回落。由於價格水平大幅波動，部分企業觀望情緒加重，採購意願減弱，本月採購量指數為48.9％，比上月下降2.2個百分點。

趙慶河說，近期大陸經濟發展的內外部環境更趨複雜嚴峻，企業生產經營持續承壓，市場預期受到一定影響，生產經營活動預期指數為52.0％，比上月下降3.2個百分點，繼續位於擴張區間。從行業情況看，農副食品加工、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數位於59.0％以上較高景氣區間，行業市場預期總體穩定；而紡織業、石油煤炭及其他燃料加工業和黑色金屬冶鍊及壓延加工業均連續4個月位於收縮區間，相關企業對行業發展前景信心不足。本月製造業供需在6月份快速釋放後有所回落，生產指數和新訂單指數分別為49.8％和48.5％，比上月下降3.0和1.9個百分點，均位於收縮區間。

趙慶河表示，調查結果顯示，反映市場需求不足的企業佔比連續4個月上升，本月超過5成，市場需求不足是當前製造業企業面臨的主要困難，製造業發展恢復基礎尚需穩固。