主計總處今公布今年第2季經濟成長率概估為3.08％，較5月底預測的3.31％，下修了0.23個百分點；主要是股市震盪、本土疫情升溫，民間消費下修等原因造成，不過，出口及投資仍熱絡，資本形成實質成長9.43％，對經濟成長貢獻2.56個百分點。
經第2季GDP修正為3.08％後，主計總處專門委員吳佩璇表示，若下半年GDP預測維持不變，全年經濟成長率為3.85％，略低於先前全年預測的3.91％。
吳佩璇表示，受惠新興科技應用、數位轉型商機以及缺料狀況緩解，第2季按美元計價商品出口較上年同季增加15.38％，惟中國大陸封控及終端消費產品需求放緩，約制三角貿易淨收入表現，商品及服務輸出成長4.31％。
進口方面，出口需求增加、國際原物料行情高檔，加上半導體設備、防疫用品購置增加，第2季按美元計價商品進口增24.10％，其中，農工原料及消費品增27.07％及19.62％，資本設備亦增17.04％，商品及服務輸入成長8.81％。
不過，第2季國內疫情升溫約制消費動能，去年第2季因實施三級警戒管制措施，在比較基期較低的情況下，民間消費續呈成長；併計國人在國內及國外之消費，第2季民間消費成長2.96％，較上次預測數減少0.07個百分點，對經濟成長貢獻1.31個百分點。
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