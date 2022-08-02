受到通膨及終端需求降溫影響，面板報價持續探低，7月TV面板價格跌幅較上月擴大，IT面板則延續6月跌勢。全球面板廠為因應景氣寒冬，陸續進行減產，法人預期第三季產能利用率降至70％，比今年首季80％持續下降：由於全球消費緊縮，品牌客戶需求保守，價格止跌回升時點，將由明年第二季延後至第三季。

友達及群創上周都公布第二季財報，受到終端需求疲軟，面板價格持續下滑，單季都出現了虧損。面板價格低迷延續到7月，TV面板7月月減4～14％，較6月3～10％跌幅擴大；其中，65吋大尺寸月跌幅高達13.5％。

下游電視品牌廠持續降低高庫存，三星第三季電視面板採購量由800萬片下修至600萬片，元大投顧認為，第三季有可能持續下修採購量，估計8月TV面板大尺寸跌幅仍可能達到8～12％。

IT面板中，NB面板報價7月跌幅月減4～8％，較6月跌幅5～11％收斂。過去IT面板報價單月漲幅以2～3％為主，第二季以來單月跌幅都在5％以上。然而，Dell在7月宣布因應庫存問題而下調第三季面板訂單50％，其他IT廠商也減少採購量，第三季IT面板報價將持續下跌。

在第三季整體面板價格持續下探，友達法說會保守看待下半年面板景氣，旺季恐無旺季效應。包括三星顯示、LG顯示以及大陸京東方、華星光電不是停產就是進行減產，估計全球面板廠產能利用率第三季降到70％。