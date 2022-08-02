矽格(6257)第二季營業利益、稅後淨利均創歷史新高，上半年每股盈餘4元，雖然半導體恐怕旺季不旺，但公司產線調整後稼動率仍維持一定熱度，甩開法人中立看法，且不懼投信已連日賣超，周二多方逆勢操作，收漲0.4%報50元，守住50元關卡、5日線上。

IC封測業股票上市矽格(6257)召開董事會通過2022年第二季財務報告：第二季合併營收達新台幣51.54億元，季增11.58%、年增22.6%；本期淨利11.47億元，年成長55.3%；歸屬母公司業主淨利為9.87億元，年增44.1%、季增20.10%。換算每股盈餘2.18元，第二季合併營收、營業利益、稅後淨利均創歷史新高。矽格表示，第二季主要客戶訂單動能強勁，轉投資公司國內外客戶下單也持續增加。在手機晶片減少、網通及消費電子晶片增加下，整體營收仍季成長，多家投資公司營收也創歷史高點，獲利因此優於預期。

矽格2022年上半年合併營業收入新台幣97.74億元，年增26.8%。本期淨利20.87億元，年增56.3%。歸屬母公司淨利18.08億元，年增45.5%，換算每股盈餘4.0元。

矽格董事會決議通過2022年資本支出預算案，預計約為35.41億元，由自有資金及銀行融資支應，以因應汰換設備及擴充產能需求，實際執行將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整。目前看來會比2021年100億元少，不過近期矽格集團擴產都是先確定客戶訂單，公司計算ROI後，才會下單買設備，公司會先預估一個較保守的數字。

矽格2022年營運成長的產品線，包括5G手機、網通WIFI6/6E、車電、第三代半導體GaN、HPC等；WIFI晶片2022年晶片供給增加，矽格也會受益。車用晶片2021年測試占矽格整體業績比重約6%，2022年目標10%，車用晶片測試價格比一般晶片測試可增加30%。目前5G相關占矽格整體業績比重25%，預估2022年占比可到30%。

矽格近一步表示，半導體市場仍遭受通貨膨脹及美國升息等因素之衝擊，市場需求不確定性增加，相關手機晶片、PC晶片及NB晶片供應鏈進入庫存調節。矽格集團目前主要客戶訂單以增加網通晶片、減少手機晶片等產品組合調整因應，產線調整後稼動率仍維持一定熱度，但須密切注意來料狀況及市場下半年之變化。但法人預估，上述因素仍將不利矽格現有設備產能稼動率，預估矽格2022年稅後EPS 7.17元，因此維持矽格中立的投資建議。