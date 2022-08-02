LION GAMES 旗下 MMORPG《Soulworker靈魂行者》2022漫畫博覽會活動今（1）日完美落幕，首次參加漫博會的《Soulworker靈魂行者》不僅準備了豐富的遊戲周邊和現場活動，更特別邀請遠從韓國來台的人氣COSER퀸다미（Queen Dami）和몰리（Molly）受到玩家們熱情響應，還有人氣實況主月希、小饅頭現身互動，與玩家組隊完成競速副本守關賽，一起開心度過五天的精彩時光。

為感謝所有台灣玩家的支持，官方預告將於8月18日正式推出第2季改版內容，玩家引頸期盼的新角色「朵娜・奧妃婗」邀請所有熱血的靈魂行者一起加入東部地區戰爭史突擊打鬥的行列！

韓國COSER華麗重現兩大角色

《Soulworker靈魂行者》本次請來韓國COSER퀸다미（Queen Dami）和몰리（Molly）分別扮演「琪．阿露爾」和「朵娜．奧妃婗」兩大角色，除了熱情地與玩家們互動拍照，更打破語言的隔閡，和玩家們大玩「超級比一比」。此外，兩位也開心地分享了最愛的台灣食物，Queen Dami是鳳梨酥、Molly則最喜歡芒果冰沙，她們還向在場玩家推薦了韓國景點弘毅大學（Queen Dami）與松島中央公園（Molly），歡迎玩家們之後有機會前來走訪。

在現場熱情玩家的進一步追問下，她們也分別透露在第二季改版內容中最受吸引的地方就是「突襲副本」，讓行者們對於第二季即將展開的嶄新旅程與全新劇情充滿期待。

玩家與COSER互動。

玩家與COSER互動。

人氣網紅守關賽 線上直播遊戲實況

本次舞台區特別邀請人氣網紅月希和小饅頭於週末到場與玩家組隊進行副本守關賽，玩家們聽到主持人大喊「SOUL」即大聲回應「WORKER」，一來一往的呼喚聲中像是開啟了行者們的任務模式，一起關切台上緊張刺激的守關賽事，競賽過程中，隨著參賽者的戰鬥決策與技能施放，帶動全場情緒起伏、驚呼聲不斷，還有行者們熱切地討論起攻略。而獲勝玩家可以帶回本次原廠精心準備的遊戲限量周邊，讓台下玩家紛紛發出羨慕的驚嘆。未能參與現場活動的玩家，也歡迎多多關注月希的Youtube頻道和小饅頭的直播頻道，一起覺醒成為靈魂行者。

人氣網紅月希與玩家組隊競速互動。

人氣網紅小饅頭與競速者合影。

精美限定周邊 華麗好禮受好評

LION GAMES本次參展，為了回饋忠實的靈魂行者們，特別規劃精彩的攤位活動，送出限量周邊產品和豐富的贈品。官方表示，非常感謝大家在本次漫博會上對《Soulworker靈魂行者》的熱情與喜愛。

在第二季版本中，靈魂行者將隱藏身分潛入東部都市「阿爾卡迪亞領地」阻止羅德高層會惡行並攻略全新副本，除此之外，也將陸續開放「行者指南系統」、「靈魂小夥伴」等新系統，以及全新角色、時裝、技能、華麗動作等豐富內容，更細節的介紹將於近日陸續釋出，玩家們敬請期待即將推出的第二季改版內容。

舞台遊戲互動人潮。

活動現場玩家試玩。

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