富致(6642)受惠於業外挹注，上半年稅後盈餘為1.02億元，年增40.5%，每股盈餘為2.73元，展望下半年，富致董事長陳繼聖表示，目前看起來比較謹慎保守，下半年可能比上半年差。

富致科技為PPTC廠，公司長期耕耘車用及工業控制等產品，並跨入過電壓領域，將過電流及過電壓產品整合成電路保護模組，受到通膨升息及大陸疫情封控影響，富致今年第2季合併營收為1.26億元，年減9.05%，營業毛利為6358萬元，年減15.18%，合併毛利率為50.4%，年減3.64%，營業淨利為3740萬元，年減17.82%，營業淨利率為29.65%，年減3.16個百分點，稅後盈餘為5132萬元，年增38%，單季每股盈餘為1.37元。

富致科技今年上半年合併營收為2.73億元，年減0.75%，營業毛利為1.41億元，年減3.65%，合併毛利率為51.89%，年減1.56個百分點，營業淨利為8452萬元，年減5.88%，營業淨利率為30.92%，年減1.68個百分點，在業外挹注下，稅後盈餘為1.02億元，年成長40.5%，每股盈餘為2.73元。

展望下半年，由於大陸堅持清零政策，且終端需求不振，客戶清庫存，陳繼聖表示，目前看起來比較謹慎保守，下半年可能比上半年差，全年業績恐略低於去年。