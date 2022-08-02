普鴻(6590)董事會通過上半年財報，累計營收2.44億元，年增15％，營業利益0.54億元，年增43％，均為歷年同期新高；但去年業外收益挹注，今年業外減少，影響整體獲利，累計稅後淨利0.41億元，年減6％，每股盈餘為1.92元。

普鴻指出，今年連續3年針對技術人員調高薪資，除了回應就業市場上資訊人才薪資期望外，也希望更多好手加入。普鴻今年和中華民國資訊安全學會合作舉辦為期3天金融資安研習課程，吸引全國各地有志於金融資安的學已遙遙領先外商品牌者及大學生報名參加。

普鴻表示，今年本業成長主要來自兩大主軸：1.富邦合併日盛皆選用普鴻VFISC/VTCH為測試平台，委託普鴻完整測試，以避免其他銀行同業測試不完整問題；2.繼美國銀行、東京三菱等外商銀行使用普鴻匯款系統加M10K HSM加密設備後，普鴻再下一城，某外商銀行日前又決定使用普鴻M10K HSM加密設備取代使用中的國外HSM設備。在諸多外商加持下，普鴻國產M10K HSM加解密設備，已遙遙領先外商品牌。