近日柬埔寨詐騙案頻傳，年輕人求職遭騙、凌虐、遭毆打；104人力銀行已採取行動，已於昨日將社群指名的海外公司(Noble Zenith International Inc)強制下架，並即刻盤查相關職缺，若民眾發現可疑職缺，也可直接在職缺頁檢舉。

104人力銀行表示，盤查相關職缺的標準包括，一律不接受海外高風險地區(柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等)的企業來台刊登職缺；僅接受上市櫃等知名企業及其海外關係企業或能出具投審函等證明者，才能在上述地區刊登職缺。

由於全站職缺數超過43萬筆，需時盤點，若民眾發現可疑職缺，請直接在職缺頁檢舉，104人力銀行持續提醒求職者，要注意求職安全，若工作地點在高風險地區(柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等)，應徵或面試時要提高警覺，詳加確認工作內容，特別是載有不合理高薪或快速致富等優渥工作條件資訊者，以維護自身安全、避免觸法。