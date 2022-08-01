美國肯塔基州毀滅性洪災的死亡人數今天增至28，州長貝希爾預測未來幾週人數還會繼續上升。救難人員則將在惡劣天氣下，挨家挨戶尋找受害者。

洪水沖毀橋梁、捲走屋宅，將道路變成河流，造成至少28人死亡。州政府官員表示，目前山區一些地方仍然無法進入。手機收訊不良也讓救援工作變得更加複雜。

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）告訴美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）說：「這是我們史上見過的最具破壞性、最致命的洪水之一…此刻我們試圖走出泥沼，而大雨一直在下。」

從27日開始下的豪雨引發洪水，致死人數預期還會攀升。

他說：「未來幾週我們還會發現更多遺體，許多人被沖到數百碼之外，距離他們失蹤地點可能有1/4英里遠。」

法新社報導，貝希爾今天巡視了3郡受災地區。他說，州內各個豪雨災區有逾350人暫住在避難所。

肯塔基州東部一些地區通報，24小時內累積雨量超過200毫米。

在懷特斯堡（Whitesburg），肯塔基河北岔口的水位在短短數小時內暴漲到20英尺，遠高於先前創下的14.7英尺紀錄。

美國國家氣象局（National Weather Service）天氣預報中心警告，明天美國會有大片地區可能發生洪災，包括肯塔基州中部和東部。

總統拜登已經針對肯塔基州洪災發布重大災難狀態，允許撥出聯邦資金來協助地方救援工作。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110801