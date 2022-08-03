信錦企業(1582)因原物料成本下滑，第2季合併毛利率為17.6%，季增4.33個百分點，稅後盈餘為1.51億元，季增3.88倍，累計上半年每股盈餘為1.47元，由於客戶進行產業庫存調整，信錦謹慎看待下半年，預估下半年合併營收恐略低於上半年，全年營收與去年相近。

原物料價格大跌，紓解成本壓力，信錦第2季合併營收為28.03億元，季增1%，年增11%，營業毛利為4.93億元，季增34.5%，年增48.48%，單季合併毛利率回升至17.6%，季增4.33個百分點，年增4.44個百分點，營業淨利為1.51億元，季增194%，年增161%，受惠於匯兌利益貢獻，稅前盈餘為2.58億元，歸屬於母公司的稅後盈餘約為1.51億元，季增3.88倍，以期末股本計算，單季每股盈餘為約1.22元。

信錦上半年合併營收為55.69億元，年增16%，合併毛利率為15.45%，年減1.13個百分點，營業淨利為2.03億元，年減9.58%，營業淨利率為4%，稅前盈餘為3.21億元，歸屬於母公司的稅後盈餘為1.82億元，每股盈餘約1.47元。

展望下半年，信錦表示，雖然面臨全球經濟急遽變化及產業庫存調整的挑戰，下半年合併營收恐略低於上半年，但獲利可望優於上半年，全年營收可望與去年相近。

為穩定長期獲利表現，信錦將持續強化產品研發能力，透過策略採購加強成本控管及存貨管理，以因應終端需求的影響及原物料成本波動的風險，同時公司將持續整合集團資源，提升產品開發效率，增加產品應用範疇以促進長期成長動能。