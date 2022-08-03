亞洲光學(3019)受惠於客戶需求回穩，第2季營業淨利回升到2.98億元，季增46.35%，單季每股盈餘為1元，累計上半年每股盈餘為1.28元，儘管通膨升息致使電子產業旺季蒙塵，亞光表示，公司將努力讓下半年比上半年好。

擺脫第1季營運谷底，隨著工作天數恢復正常及客戶需求回穩，亞光第2季合併營收為48.74億元，季增8.58%，營業毛利為8.9億元，季增14.32%，單季合併毛利率為18.26%，季增0.92個百分點，營業淨利為2.98億元，季增46.35%，稅後盈餘為2.81億元，季增2.61倍，單季每股盈餘為1元。

亞光上半年合併營收為93.62億元，年減6%，營業毛利為16.68億元，年減18.19%，合併毛利率為17.82%，年減2.66個百分點，營業淨利為5.02億元，年減48.71%，稅後盈餘為3.59億元，年減47.72%，每股盈餘為1.28元。

亞光表示，目前全球總經及電子產業變數不少，公司將努力讓下半年比上半年好。