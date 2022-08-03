彩晶（6116）公布第二季財報，雖然營收、毛利率下滑，本業仍維持獲利，另外業外認列股票評價損失減少，第二季轉虧為盈，稅後淨利約 1927.1 萬元，每股純益0.01元，上半年每股淨損0.14 元。

彩晶第二季合併營收約45.32億元，季減8.54％、年減43.81％，毛利率 10.68％，季減4.4 個百分點，本業小賺1.5億元。雖然業外仍有認列股票評價損失、由於金額減少，但單季轉盈，稅後淨利約1927.1 萬元，每股盈餘0.01 元。

彩晶累計今年上半年合併營收94.48 億元，年減 40.8％，毛利率 13.04％，受業外拖累，上半年稅後淨損4.09億元，每股淨損0.14元。

彩晶今年上半年本業維持獲利，但第一季因為投資中光電股票劇烈波動，認列約7億元的股票評價損失，單季轉虧。彩晶表示，第二季業外仍認列部分中光電股票評價損失，不過隨著董事長焦佑麒入列中光電董事會後，已變更會計準則，改採權益法認列，後續股價波動將不再影響損益。

近期面板廠股價直直落，彩晶董事會也決議，將買回公司股份約 88000仟股，用於激勵及提昇員工向心力，預計買回期間為 8月3日至10月3日，買回區間則落在6.8～15.17 元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回總金額上限為175.91 億元。