中光電(5371)總經理林惠姿指出，由於需求降溫，下調今年節能產品整體出貨量，預期年減20％；不過，影像產品表現強勁，上調今年出貨量年增7成。

節能產品部分，雖然Monitor/NB機種需求仍疲弱，但TV/PID機種出貨將逐月增加，因此預估節能產品第三季整體出貨量將與第二季持平。

林惠姿表示，受到俄烏戰爭、各國央行升息、高通膨以及大陸封控等影響，全球經濟成長持續放緩，預期節能產品事業群TV/PID機種於第三季反彈後第四季可望持平或小幅增長；Monitor/NB機種則由於消費需求降溫、企業支出保守，需求持續疲弱。因此，今年節能產品整體出貨量預估年減2成。

影像產品相對樂觀，第三季由於運動賽事與標案帶動終端需求增加，林惠姿預期第三季影像產品整體出貨量可望季增1成以上。展望未來營運發展，林惠姿表示，雖然俄烏戰爭、通膨和歐元貶值抑制消費性產品需求，但隨著ProAV市場逐漸復甦、商教/高階工程機種需求持續升溫，以及新的智能微投平台有望在第四季末量產並於2023年發酵，影像產品事業群整體競爭力將穩健提升，今年整體出貨量將由年成長5成上修為7成。