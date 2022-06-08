傳統旺季來臨，大立光(3008)執行長林恩平表示，8P機種愈來愈多，9P今年也可能會導入，只是大家對高階機種銷售普遍比去年還悲觀，不過趨勢上，下半年應該還是會比上半年好。

大立光今天舉行股東會，林恩平在會後舉行線上記者會，儘管今年高階鏡頭產品機種增加，且傳統旺季來臨，部分智慧型手機品牌客戶開始拉貨，但因客戶對高階機種銷售普遍比去年悲觀，林恩平亦對下半年看法趨於保守。

林恩平表示，8P機種愈來愈多，9P今年也可能會導入，鏡頭＋VCM亦有小量出貨，不過大家對高階機種銷售成果普遍還是很悲觀，甚至比去年還悲觀。

大立光5月合併營收為31.48億元，月增0.63%，年減6.15%，累計前5月合併營收為164.09億元，年減11.6%。

隨著下半年新機於6月開始小量試產，林恩平表示，6月拉貨動能會比5月好，7月起新機比較多一點，下半年因是傳統旺季，趨勢上還是會比上半年好。

針對智慧型手機市場趨於停滯，大立光將如何因應？林恩平表示，我們各領域都有在做，其中車用鏡頭方面，舊的客戶持續在出貨，新的客戶導入設計時間比較長，今年車用鏡頭出貨會較去年增加，AR/VR也有配合客戶開發，只是各產業領域會如何不知道，智慧型手機市場停滯，我們就是想辦法把產品技術做好。

在新廠部分，林恩平表示，新廠明年第3季末才會完成，新廠生產產品規畫還是以手機相關為主。