里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧最新產業調查顯示，部分面板驅動IC（DDIC）供應商針對第三季砍單，呼應世界（5347）經營管理階層對下半年消費性電子需求保守的觀點，將世界投資評等降至「劣於大盤」，推測合理股價102元。

陳鈞寧進一步分析，儘管車用、工業用的需求看來仍相對堅實，然不足以彌補PC、TV下滑所空缺出來的產能，這將導致產能利用率與毛利率雙雙衰退。

換言之，雖然世界可以透過重新分配產能，將產能轉給持續增長的車用、工業與公共應用端需求，然消費性產品的砍單速度正在加快，未獲得滿足的需求缺口正在縮小當中。

有鑑於此，里昂將世界第三季混合產能利用率估值從98％，下修到92％，已反應供應面超越需求端的預期，此外，第四季是客戶投產晶圓的傳統性淡季，缺乏明顯成長引擎驅動的條件下，產能利用率可能進一步下滑到89％。

外資估計，世界2022年每股純益將可站上一股本大關，來到10.31元，但是受到外部經濟環境不確定，以及部分產品線蒙受砍單的產業變化，2023、2024年均不會再有成長，每股純益分別降至9.1與9.09元。