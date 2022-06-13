今（13日）傳出台積電已經向客戶通知，明年將縮短收款天數，從45天改為30天、30天改為15天，等於客戶需要比以前更早付款，有IC設計廠商證實此事，話題也引起網友們熱烈討論，許多人擔心台積電可能擔心被客戶倒帳，不然就是現金流吃緊，「不管怎樣，台積電突然改變規則，就是不太妙。」

中央社報導，儘管沒有聽說增量加價的狀況，但台積電IC設計廠客戶證實收到台積電縮短收款天數的通知，部分廠商表示，台積電收款天數將自過去的30天，大幅縮短為15天，另外有廠商則表示，台積電過去採月結方式，平均收款天數約45天，明年起則改為30天內，不過對於增量加價及縮短收款天數傳言，台積電並不回應。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人驚呼不妙，「看來是有缺錢的隱憂 難怪慘崩」、「不妙，現金流吃緊了」、「現金流吃緊惹吧，今天股利不變就知道了」、「30天其實有點過份，表示GG真的很缺現金」、「缺現金嗎？不然怎麼會這樣」、「緊縮付款期限，沒事不會做這種事情。」

儘管如此，有網友認為，台積電害怕客戶倒帳、嗅到未來景氣不佳的可能性較高，「怕以後景氣不佳，收不到錢吧」、「感覺比較怕被倒帳，不管怎樣都不是好訊號」、「我猜怕客戶付不出錢」、「感覺是嗅到未來景氣不佳的動作」、「台積電應該是不會缺現金，感覺是先囤現金。」