三星集團少主、三星電子副董事長李在鎔近日出訪歐洲的行程備受關注，外傳三星將藉此機會探詢併購企業的可能，包括台積電客戶恩智浦、英飛凌等廠商都在名單上，前外交官介文汲分析，三星若真的收購恩智浦或英飛凌，台積電將流失大客戶的訂單，不過知名Podcast節目《Gooaye股癌》主持人謝孟恭則持相反意見認為，「跟德國人買企業？三星可能要先準備好賠償金，就算成真，這些訂單量僅是台積電十大客戶的邊緣，連個2%都沒有。」

Business Korea報導，李在鎔訪歐首站慕尼黑是許多歐洲科技巨頭的所在地，三星潛在併購對象的英飛凌，總部也在慕尼黑，接下來預計拜訪荷蘭、法國及英國，李在鎔有望拜訪半導體設備大廠艾司摩爾，了解極紫外光（EUV）微影設備的供應狀況，此外，潛在併購目標恩智浦的總部也在荷蘭。

針對李在鎔訪歐的行程，前外交官介文汲日前在《寰宇全視界》節目中指出，如果三星真的收購恩智浦或英飛凌等公司，台積電恐流失大客戶訂單，「三星這招釜底抽薪非常狠，若恩智浦與英飛凌被買下成為三星子公司，未來要委外代工，下單就只會找三星，完全衝著台積電來的，所以台積電要小心。」

然而股癌則在臉書粉絲專頁上表示，「跟德國人買企業？轉頭看向明碁（明基）和近期被搞的環球晶，三星可以先準備好賠償金。至於若真的事成，掉單英飛凌（IFX）與恩智浦（NXP）外包製造的部分小事情而已啦，這兩家大概十大客戶邊緣而已吧，連個2%都沒有。」看法與介文汲不盡相同。

明基為拓展手機業務，在2005年大動作併購當時已有財務危機的德國西門子公司手機部門，雖在併購後成為全球第四大的手機品牌，但馬上出現鉅額虧損，不到一年就宣布停止投資旗下德國手機子公司，聲請破產。

此外，今年初矽晶圓廠環球晶併購德國世創告吹，且環球晶還需要支付世創5千萬歐元（約新台幣15.61億）的交易終止費，等於賠了夫人又折兵。