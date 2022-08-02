半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）公告上半年財報，歸屬母公司淨利3.60億元，相較2021年同期成長67.27％，賺進超過一個股本。對於下半年展望，朋億仍抱持審慎樂觀看法。

朋億公告上半年財報，2022年上半年合併營收達35.40億元、年增45.43％，歸屬母公司稅後淨利3.60億元、年增67.27％，每股稅後盈餘達10.60元。

朋億表示，受惠公司積極加速兩岸客戶訂單認列進度，持續落實銷售區域分散及，加上人民幣及新台幣兌美元貶值效應，使上半年獲利已達2021年全年獲利的63.28％水準，同步逆勢締造歷年同期新高之亮麗成績。

朋億表示，今年上半年獲利寫新里程碑，受惠公司戮力完善於高潔淨度化學品、氣體供應與分裝系統設備、以及氣體二次配與工程服務等業務水平整合，同時，深化廠務、製程應用設備技術開發，推動應用半導體製程領域的濕製程設備銷售。

展望2022年第三季，朋億持審慎樂觀看法。觀察目前兩岸地區半導體產業客戶仍保持良好拉貨動能，包括中國地區隨著封控解除後帶動主要客戶訂單認列進度加速，以及台灣地區主要客戶訂單需求持續增加等，朋億仍積極擴大兩岸地區業務接單表現，並穩步增加兩岸地區專業人才、外部合作供應商業務合作，以因應兩岸市場訂單需求。

不僅如此，目前整體在手訂單仍保持歷史新高水位、及高訂單能見度，隨著在手訂單陸續出貨並認列營收貢獻，有信心創造未來營運保持向上成長趨勢。

此外，朋億董事會今日亦決議通過股票面額由新台幣10元變更為新台幣5元的舊股票最後交易日為8月17日，換發基準日為8月26日，面額變更後之新股票將於8月29日進行上市買賣，重新掛牌的參考價為最後營業日收盤價的二分之一。