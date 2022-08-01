北基國際(8927)100％持股轉投資的三地能源宣布，在台南七股打造全台最大160MW漁電共生案場，將於7月底正式動工，預計明年第一季完工併網發電；屆時，年發電量可達1.8億度，可供約8.5萬戶年家庭用電，年減碳量近9.3萬噸，相當238座大安森林公園減碳量。

此外，呼應碳中和趨勢，台汽電 (8926)、中油也持續透過太陽能、風力發電及地熱等開發投資，強化綠能部署能量。台汽電在烏山頭水庫建置的水面型光電發電系統已開始供電，為嘉南地區最大型的水面型光電案場；後續其他水域型光電系統將以彰化地區的漁電共生系統為開發主軸。

台汽電董事會還通過併網型儲能系統投資案，擬投資7億元於雲林地區投資設置併網型儲能系統，以配合政府能源政策，並提升集團營運績效，增加營收。

台汽電指出，目前風力發電案場以苗栗的陸域風電為主，彰化芳苑、漢寶則有新機組案場的規劃，擬今年送出籌備申請與環評審議。一旦審議通過，就會分階段在明年或後年展開興建作業，提升綠電營運比重。

中油截至6月底已完成PV案場超過240座，設置容量達11.417百萬瓦（MW），預估年發電量達1,427萬度/年，可減碳每年達7,164噸/年以上。111年底再完成4.08MW建置，預計累計總設置量達15.497MW。112年將再設置8.215MW，不僅完成19.56MW之再生能源義務量，更交出23.712MW高標成績。

此外，中油地熱發電產業佈局，截至111年底共將完成宜蘭仁澤及土場共7口地熱井的鑽探。其中，位於土場案場的5口地熱井，規劃今年底前施工，112年自行完成建置4MW地熱發電廠。