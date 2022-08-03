電子零組件廠信邦(3023)自結7月合併營收為26.55億元，月增3.92%，連續5個月改寫單月歷史新高，信邦表示，第3季營收可望較第2季成長，再創單季歷史新高。

繼6月營收首次超越25億元，信邦7月再接再厲，單月合併營收突破26億元，達26.55億元，月增3.92%，年成長20.64%，為今年第6次、也是連續5個月創下單月歷史新高；累計前7月合併營收為171.21億元，較去年同期146.92億元成長16.53%。

信邦表示，7月合併營收成長，係醫療、汽車、綠能、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較6月成長4.78%、8.47%、6.21%、0.67%及3.25%；累計前7月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長16.36%、汽車產業成長30.64%、綠能及節能產業成長13.77%、工業應用產業成長21.49%、通訊及電子週邊產業成長8.44%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收75.45%；連接器及零組件銷售佔24.55%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔合併營收28.21%；通訊及電子週邊產業佔25.57%；綠能及節能產業佔24.07%；汽車產業佔12.56%；醫療及健康照護產業佔9.59%。

信邦上半年合併營收144.39億元，年成長16.61%，為歷年同期新高，合併毛利率25.66%，年減0.26個百分點，營業淨利為16.42億元，年成長6.94%，稅後盈餘14.39億元，年成長17.62%，為歷年同期新高，每股盈餘6.13元。

儘管下半年全球產業變數不少，信邦表示，依客戶需求來看，第3季營收可望較第2季成長，再創單季歷史新高，下半年業績亦可望比上半年好。