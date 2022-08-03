英國達美樂比薩(Britain's Domino's Pizza)周二表示，由於成本上升和食品的通膨，上半年稅前獲利下滑16%；然該公司並指出，要提高派息和啟動股票回購。

英國達美樂周二股價收跌6.1%，報273.2英鎊。該公司今年以來股價已下跌超過30%。

俄烏戰爭的衝突，由於兩國都是穀物出口大國，已經帶動全球小麥價格飆漲，引發麵粉供應短缺的擔憂。

執行長Dominic Paul表示，該公司有堅強的供應鏈，可以較好地應付成本增加問題。

而儘管上半年獲利下跌，英國達美樂仍然提高派息，來到0.032英鎊，並啟動2000萬英鎊(約2443萬美元)的股票回購計畫。

英國達美樂比薩集團是美國上市的達美樂比薩的特許經營商，在英國和愛爾蘭經營比薩商店。

上半年稅前獲利降到5090萬英鎊，該表現呼應了英國達美樂近期的困境。由於開支增加，該公司上周公布財報時指出，上季獲利低於預期。

這家在倫敦上市的公司表示，下半年獲利將獲得改善。執行長還表示，下半年將增加媒體支出，在世界盃足球賽等重要活動，對顧客傳達公司的價值。