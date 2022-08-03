緯穎(6669)董事會通過第二季財務報。第二季合併營收達新台幣750.57億元，年增46.6%。營業淨利為45.82億元，稅前淨利為45.16億元，稅後淨利為35.63億元，每股盈餘為新台幣20.38元。營收、獲利金額及每股盈餘均創歷史新高。第二季獲利率均為同期歷史新高，毛利率、營益率、稅後淨利率，分別年增0.2、0.3、0.2個百分點至8.3%、6.1%、4.7%。每股盈餘為新台幣20.38元，高於去年同期的13.2元。

今年上半年度合併營收達新台幣1257.63億元，年增39%。毛利率年減0.1個百分點至8.1%。營益率年增0.1個百分點至 6%，稅後淨利為新台幣59.09億元，稅後淨利率年增0.3個百分點至4.7%。每股盈餘為新台幣33.79元，高於去年同期的22.92元。

展望下半年，因企業加速數位轉型與各種AI應用需求，雲端資料中心產業持續成長。但市場不確定性與供應鏈風險仍在，公司持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定及彈性。因應產業持續成長及客戶的強勁需求，並為擴增產能，董事會通過對子公司Wiwynn Mexico, S.A. de C.V.增資美金2,600萬元。對子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.增資美金3,400萬元。