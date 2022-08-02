受惠於缺料舒緩、客戶拉貨動能強，緯穎第二季獲利不負眾望，稅後獲利以35.63億元、EPS以20.38元，雙雙創下歷史新高。緯穎表示，仍看好下半年企業數位轉型與AI應用增加帶來的需求，董事會通過對墨西哥廠、馬來西亞廠增資2,600萬美元、3,400萬美元，以擴增產能。

緯穎2日召開董事會通過第二季財報，第二季營收為750.57億元、年增46.6％，營業淨利為45.82億元，比前一季與去年同期都大增57％以上，稅後淨利為35.63億元，季增51.5％、年增54.1％，EPS為20.38元，營收、獲利金額及每股盈餘均創歷史新高，符合法人預期。

而在第二季的獲利指標方面，毛利率、營益率、稅後淨利率，分別年增0.2、0.3、0.2個百分點至8.3％、6.1％、4.7％，三項主要財務指標同時創下單季歷史第三高紀錄。

緯穎上半年度營收為1,257.63億元，年增39％，毛利率年減0.1個百分點、至8.1％，營益率年增0.1個百分點、至6％，稅後淨利為59.09億元，比去年同期大增47.3％，稅後淨利率年增0.3個百分點、至4.7％，EPS為33.79元，高於去年同期的22.92元。