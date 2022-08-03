英飛凌(Infineon)周三公布上季營收上升優預期，並調高全年營收展望。該公司目前持續受益於半導體短缺的有利影響。

該頂尖車用晶片製造商第三財季(4~6月)營收年增33%，來到36.18億歐元，超過Vara的20位分析師預測的34.2億歐元。毛利率為43.2%，高於前一季的42.9%，也高於去年同期的39.1%。

競爭對手意法半導體(STMicro)上周也公布季度營收超出預期。

英飛凌目前正受益於半導體短缺帶來的順風；但是幾家晶片製造商近日都提出警告，認為晶片需求正在放緩。

執行長Jochen Hanebeck在聲明中表示，能源成本、原物料價格和利率的上升、新冠疫情持續蔓延，和地緣政治的不確定性，都在阻礙經濟成長。此外，「在一些以消費者為導向的終端市場，最近需求有所減弱」。

該公司還公布上季營業利益為6.90億歐元，超越分析師預期的6.79億歐元。

英飛凌估第四財季(7~9月)營收將在39億歐元；並且第三度上調全年財測，截至9月底的2022財年營收估將在140億歐元，較原先的財測拉高了5億歐元。