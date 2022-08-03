醫材大廠泰博(4736)2022年Q2及H1獲利創歷史高，晨盤股價強漲7%，不過，由於疫情趨緩，未來市場需求動能不強，今日檢測族群未受到太多的激勵，瑞基(4171)、ABC-KY(6598)漲幅在1%以上，寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)僅能勉強維持在平盤上方，圓點奈米(6797)則是壓低整理。

泰博抗原快篩因應疫情擴大全力供貨，2022年第2季及上半年營收、毛利率、營利率、稅後淨利、EPS全數創下歷史高，今早跳空開高，股價一度衝至207元，隨即漲幅縮減至6.5%左右。

泰博第2季營收高達36.28億元，季增102.34%、年增116.22%，雖然快篩試劑價格屢降價格，不過，受益營運規模放大，毛利率衝至68.16%，季增13.95個百分點、年增13.85個百分點，營益率55.44%，季增16.26個百分點、年增17.52個百分點，稅後淨利15.63億元，季增、年增皆高達1.5倍，每股盈餘16.76元。

泰博上半年營收54.21億元，年成長79.23%；毛利率63.55%，年成長13.4個百分點；稅後淨利21.86億元，年增97.66%，每股盈餘23.45元，超越去年全年度的表現。