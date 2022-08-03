朋億(6613)公布第二季財報，雖然第二季有大陸封控影響，但業務仍維持穩定成長及匯率貶值效應，單季稅後淨利年增22.51％，每股盈餘達5.43元，上半年獲利超過一個資本額，每股盈餘10.6元。

朋億第二季加速兩岸客戶訂單認列進度，單季營收18.62億元，年增12.94％，受惠於人民幣及台幣兌美元貶值效應，稅後淨利1.84億元，年增22.51％，每股盈餘5.43元，上半年獲利達去年全年63.28％。

今年上半年營收35.4億元，年增45.43％，稅後淨利2.15億元，年增67.27％，每股盈餘10.6元。今年上半年台灣、大陸地區銷售金額年增86.08％、11.27％，占整體營收比重分別為46.49％、46.22％，台灣地區接單及認列明顯成長，使得大陸封控造成的影響降低。

朋億股票面額由新台幣10元變更為新台幣5元的舊股票最後交易日為8月17日，換發基準日為8月26日，面額變更後發行的新股將於8月29日進行上市買賣，重新掛牌的參考價為最後營業日收盤價的二分之一。朋億指出，公司資本額仍維持3.39億元，透過變更股票面額，在不影響原有股東持股權益下，增加流通股數、能讓更多投資者參與，活絡市場交易。換發新股權利義務與舊股票同，惟每股淨值與每股純益會隨著面額變更有所異動。