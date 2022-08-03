兩岸SPA美容連鎖通路佐登(KY4190)去年與醫學美容診所策略聯盟後，將正式跨足觀光產業，位於嘉義、斥資30億元興建的亞太最大美容生技園區將於9月開幕，1.5萬坪的規模，不僅成為中部著名的觀光工廠， 隨本土疫情舒緩、迎來觀光熱潮，生技園區第4季營收開始挹注集團，法人預估，佐登今年營收可望邁向30億元，年成長6％至8％。

佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示，這座外形如城堡園區，由AI智慧工廠、研發中心、綠建築、商場、歐式景觀的建築，將成為亞太最大的美容生技園區，預估第一年有40萬入園人次、創造4.7億元營收，未來以創造每年200萬的入園人次為目標，並為集團在國際上的保養品、生產代工服務提供以往數倍的產品研發、生產製造能力，可望在啟用後為集團成長注入強大成長動能。

陳佳琦透露，台中大甲工廠的生產線將移往生技園區，大甲將做為物流中心；以「一秒到歐洲」訴求的美容生技園區，園區於9月開幕後，將搭上10月國慶煙火、全運會、耶誕節、跨年等假期，園區30億元的投資預計在10年內回收。

佐登妮絲2022年6月份自結單月合併營收2.54億，創下今年以來新高；今年上半年受本土疫情、大陸封城影響，累計營收為12.79億元，較去年同期衰退近8％；佐登妮絲表示，加盟店已進行整頓、少了50家，下半年在新產品推出，醫美診所、美容生技園區開幕等，將為集團開啟全新的觀光收入，營收會持續不斷向上，有機會轉為正成長。

佐登各事業群在後疫情時代的相關調整奏效，陳佳琦表示，生活美容SPA與醫學美容診所的策略合作，速效與效果延續的雙美服務，並以大健康策略為核心，提供會員關於疫後、日常保養的健康管理服務，OMO虛實整合的訂閱制服務也已經展開，今年電子商務營收今年以來也成長了42％。

自2003年台灣推動觀光工廠以來，根據經濟部中部辦公室數據，2021預估觀光工廠來客數達2100萬人，適合全家出遊的觀光工廠已經變成民眾出遊的主流選擇。佐登妮絲城堡生技園區最早規劃於2007年，原先只是要擴大產能的目的新建的新廠，在這幾年選址、規劃興建期間做了若干調整，並以百年建築的規格打造、開放觀光，最後規模遂變成為1.5萬坪、亞太最大美容生技園區，展現佐登妮絲放眼國際的決心。

觀光方面，園區增設商場、沈浸式劇場、DIY教室，並打造兩座寬15公尺的大型景觀雕塑噴泉，1.2萬坪歐式景觀和高達500棵的落羽松，全台最高的歐式巴洛克穹頂、最高最長的藝術廊道，超過19個精心設計的打卡拍照景點，還沒完工就吸引偶像劇前往取景。

首創的透明式通道，讓民眾能直接近距離看到研發、生產全貌，讓民眾一同感受、信賴佐登妮絲對高品質的研發生產堅持。這座結合巴洛克、哥德式建築風格的歐式園區，更破天荒的獲得美國LEED、台灣綠建築標章， 以P2生物安全、安定性等12個國際級實驗室組成的集團研發中心，結合AI智慧、自動化、地球永續之姿迎接國際代工訂單。預期佐登妮絲城堡生技園區在啟用後，每年200萬人次以上的觀光人次與大幅提升的研發製造能力，都將為佐登妮絲集團開啟成長新頁。