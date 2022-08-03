IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2022年7月自結合併營收55.31億元，較6月55.21億元小增0.18％、較去年同期48.81億元成長13.33％，再創歷史新高。累計前7月合併營收352.79億元，較去年同期282.22億元成長達25.01％，續創同期新高。

南電尚未公布2022年第二季財報，在兩岸同受疫情影響下，自結合併營收仍創151.85億元新高。投顧法人預期，南電第二季ABF載板營收占比上看60％，BT載板及PCB分別為29％、12％，看好產品組合優化將帶動毛利率達38.6％，每股盈餘（EPS）估逾6.6元。

展望後市，南電先前表示，第二季續拚毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利率「四率四升」，朝全年「四率」逐季成長目標邁進。今年ABF載板產能估增加20％、加計昆山廠開出BT載板新產能20％，使集團今年整體產能估增15～18％。

展望第三季，投顧法人預期南電ABF載板稼動率將維持滿載，BT載板自85％回升至滿載、PCB自80％回升至85％，配合錦興廠ABF載板新產能逐步開出，看好第三季營收將季增達雙位數。不過，BT載板與PCB目前訂單雖未見調整，但售價可能承壓。

儘管南電整體BT訂單仍滿載，但在消費型電子需求疲弱下，投顧法人認為將對價格帶來壓力，考量下半年消費電子產品需求變數帶來的不確定性，將南電今年獲利預期調降6％，目標價自590元調降至390元，但仍維持「增加持股」評等。