7月全球股市跌深反彈，台股也出現止跌反彈跡象。從7月初的14000點左右至月底的15000點，加權指數收復了約千點。但伴隨電子業庫存比例高及企業縮減資本支出等雜音，台股後續可能將持續震盪。統一投信表示，市場波動劇烈時，投資人往往難以掌握股市最低點的進場時機，不妨利用定期定額策略，讓每個時間點都是「最佳進場點」。

統一投信統計，以加權指數過去約15年數據為例，台股經歷了5輪大幅修正，包括金融海嘯、美債風暴、中國股災、中美貿易戰及新冠疫情。若投資人每次都在台股股災前的高點，開始定期定額投資，並在下一波行情高點賣出。從金融海嘯到新冠疫情，高點進場的定期定額投資人，在這5輪台股大跌反彈後的平均報酬率為24%。但倘若投資人每次都等到台股最低點，才開始定期定額，並在下一次行情高點賣出。低點進場的定期定額投資人，在這5輪的台股股災反彈的平均報酬率為23.2%，與高點進場的投資報酬差不多。

統一投信分析，定期定額由於可以透過形成微笑曲線，達到攤平成本的效果，具備「不擇時」特性。因此，對於定期定額投資人來說，無論是甚麼時候、股市位於哪個水位，都是合適的進場時機點。根據歷史經驗，定期定額投資人無論是在股市高點或低點進場，最後都在下一次行情高點賣出，兩者的報酬率其實相差不大。

因此，在不確定性高、股市最低點難以辨明的盤勢中，建議投資人仍採定期定額策略為優，也是長期投資的最好方法。為了減少投資人定期定額的手續費負擔，統一投信近期也推出定期定額終身零手續費的限時優惠，讓投資人即便加大定期定額頻率，也不須擔憂手續費成本增加。