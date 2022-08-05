光通訊族群第二季財報耀眼，波若威(3163)單季每股賺2元，寫下2012年第一季以來新高，華星光(4979)更是虧轉盈，今兩檔個股反應利多，一開盤均跳空漲停鎖住，也帶動光環(3234)在早盤後也攻上漲停，隨著下半年網通升級潮持續，加上網通光纖相關產業在此波宏觀經濟修正下，受到的衝擊有限，後續營運仍有向上表現空間。

波若威第二季營收9.6億元，季增加35%、年增加68%，單季稅後盈餘1.5億元，季增達2.26倍、年增更高達7.82倍，每股稅後淨利2元，超過去年全年每股獲利1.09元，寫下2012年第一季以來新高。單季毛利率24.9%，季增7.8個百分點、年增7.36個百分點。波若威累計上半年營收16.71億元，年增53.4%，稅後淨利1.96億元，年增23倍，每股盈餘2.61元；平均毛利率為21.6%，年增加6.7個百分點。

電信市場聚焦在下世代PON升級所需Branch及WDM產品，光纖市場下半年題材豐富，加上去年基期已低，表現空間大。波若威今年營運動能強勁，成長動能主要來自光被動元件三大應用的加速布建以及升級潮，包括數據中心400G/800G產品、下世代PON以及下世代CATV。

華星光第二季營收2.96億元，季增加46.1%、年增年10.7%，其中，毛利率更是一口氣拉升到37.6%，季增23.2個百分點、年增34.5個百分點，較前第一季、去年同期成功虧轉盈，單季稅後淨利8339萬元，每股盈餘0.63元；華星光累計上半年營收4.98億元，年增加10.6%，毛利率29.2%，營益率15.12%，均相較去年同期都轉正，稅後淨利8159.7萬元，每股盈餘0.62元，較去年同期虧轉盈。

華星光持續進行產品組合改善，下半年自有產品線之營收與獲利比重皆將持續稀釋，近期零組件供應逐步改善，亦將助益高階產品出貨回溫，且持續增量。法人表示，除了看好華星光下半年到明年400GbE產品佔營收比重將持續提高之外，100GbE需求亦將維持不墜，有鑑於看好華星光代工與晶粒切割業務持續成長，將助益毛利率與營業利益率提升，故分別調整2022-23年營收預估至11.25億元與12.93億元，年增29.9%與15.0%，每股盈餘為1.75元與2.33元，2023年每股盈餘預計將年增33.7%。