在利率上升以及地緣政治風險日增下，已連續6個月，全球晶片銷售量曲線都是向下的。同時，SIA(半導體產業協會)統計，全球6月半導體業績僅年增13.3%，低於5月18%。彭博社也指出，半導體趨緩期已是繼2018年中美貿易大戰之後，持續時間最長的一段時間。

過去幾十年以來，晶片銷售量的3個月移動平均線與全球景氣好壞表現，基本上是一致的。同時，全球經濟恐怕進入衰退階段，還有晶片愈來愈不好賣，三星電子等全球半導體大廠已著手考慮縮小投資規模。

全世界未來趨勢就是愈來愈依賴數位化商品以及服務，因此，半導體就是最重要的元素之一。特別是新冠疫情時期，遠距辦公還有居家上課等樣樣都需要電子裝置來完成。

現今，各國央行忙著對抗通膨，爭先恐後不斷升息，加上俄烏戰事未了，中國大陸嚴格抗疫下，時不時都有可能封城。還有最近的台海緊張氣氛急遽升級，國際政經情勢丕變，晶片也成為受害者之一。

以全球最大記憶體生產中心韓國來說，出口貿易量趨緩也表示全球景氣有下滑跡象。晶片出口成長率從6月10.7%大幅降至7月2.1%，且連4個月減少。同時，6月半導體庫存增幅也創下6年多以來最多。

全球半導體產業倚重的台灣，也出現與韓國類似狀況。台灣製造業PMI(採購經理人指數)在6月以及7月出現衰退，尤其7月下滑最大。另外，在生產與需求雙雙下滑之下，新出口訂單也受到影響。

全球經濟成長的火車頭中國大陸，目前景氣也不是太好，7月PMI跌至50.4，稍微在榮枯點50上面一點點而已。另外，國內的房地產市場也是持續在萎縮。

美國的GDP已連續兩季下滑，但當地經濟學最大研究組織NBER還是打腫臉充胖子，不願承認已出現經濟衰退，歐洲現況也好不到哪裡去。但IMF(國際貨幣基金組織)還是認為，2022年全球經濟可望成長，目前晶片銷售量不佳，並不代表經濟衰退馬上就會出現。