緯軟(4953)公布第二季財務報告，單季合併營收19.50億元，每股盈餘2.04元；累計上半年合併營收37.79億元，本期淨利2.46億元，營收、獲利創歷年同期新高，每股盈餘3.70元。展望下半年，營收預期可維持逐季向上的趨勢，表現可望優於上半年；獲利方面，預期毛利率將保持穩定，維持全年營收及獲利雙成長目標不變。

緯軟第二季營收延續逐季增長的趨勢，單季合併營收為19.50億元，季增7％，年增33％，創單季新高；營業利益為1.55億元，營益率7.9％，較前季上升1.2％；本期淨利為1.36億元，季增26％，每股盈餘2.04元。上半年合併營收為37.79億元，年增33％，毛利率21.4％，營業利益2.78億元，營益率7.3％，本期淨利2.46億元，年增12％，每股盈餘3.7元。

緯軟表示，聚焦重點客戶並積極佈局關鍵潛力產業，增長主要來自大中華區。大陸地區除了以互聯網及高科技指標客戶為核心動能外，同時著重攻取新能源產業客戶成為新增長引擎。另外，受惠於數位轉型及新科技應用的商機，來自台灣半導體及電子產業客戶營收有強勁的雙位數成長，金融業亦維持穩健的營收表現。

緯軟佈局人工智慧技術有成，近期取得經濟部工業局「人工智慧技術能量登錄」兩項證書，包含人工智慧核心技術能力以及人工智慧行業應用能力，是對緯軟技術能力與質量的肯定，也是深耕AI領域最具公信力的證明。