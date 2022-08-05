鴻海(2317)公布2022年7月自結合併營收4750.99億元，雖較6月5261.95億元減少9.71％、仍較去年同期4180.15億元成長達13.66％。累計前7月合併營收3.39兆元，較去年同期3.11兆元成長8.83％，雙雙續創同期新高，表現優於公司預期。

鴻海表示，7月四大產品營收與6月相比，受惠伺服器拉貨動能持續，使雲端網路產品顯著成長，新品發表及消費智慧產品類零組件出貨增加，使電腦終端、元件及其他產品維持成長，僅消費智慧產品因進入新舊產品交換期而有所衰退。

若與去年同期相比，受惠伺服器需求維持暢旺、新品發表及零組件供應穩固，使雲端網路及電腦終端產品均繳出雙位數成長，消費智慧產品在主要產品持續熱銷下亦有顯著成長，僅元件與其他產品因其他收入減少而出現衰退。

觀察前7月狀況，鴻海四大產品均較去年同期成長，其中雲端網路產品受惠伺服器市場需求維持暢旺、繳出雙位數成長，電腦終端、元件及其他產品受惠新品發表、零組件供應穩固、消費性及其他產品需求均有顯著成長，消費智慧產品在主要產品持續熱銷下亦維持成長。

展望後市，鴻海對第三季展望維持審慎樂觀看法不變，但仍需密切關注通膨後續發展，以目前能見度而言，狀況約與市場預期相當，若與去年同期相比則可望成長。而全年展望亦維持先前看法不變，預期表現將優於原先的持平預期。

鴻海發言人巫俊毅先前表示，在持續擴大經濟規模、配合新台幣匯率貶值助攻下，第二季及上半年毛利率可望優於去年同期，並對下半年展望維持審慎樂觀，透露狀況跟過去幾年並無改變，但市場變數仍多，因此仍需持續觀察。