根據國際金融協會（IIF）發布的報告，外國投資人在7月持續減持中國債券，並為4個月以來首次拋售中國股票。

報告指出，受到全球經濟衰退風險、通膨高漲以及強勢美元影響，新興市場連續第5個月出現資金外流，創下2005年以來持續最久的「失血」記錄。

7月中國債券外流約30億美元，其他新興市場債券則流出60億美元。如果獲官方數據證實，這將是連續第6個月外資從中國規模達20兆美元的債券市場出逃。

IIF表示，7月從中國股市撤離的外資達35億美元，為4個月來首見淨流出；同一期間，其他新興市場則流入25億美元。

中國滬深300指數在7月的每一周都下跌，月線大跌7%，在內部受到國內疫情升溫與房市危機影響，外部則受到來自全球經濟可能陷入衰退的壓力。

中金公司在報告中指出，由於內外交迫，自7月以來中國A股呈現區間波動與普遍走弱的趨勢。

數據顯示該全球第二大經濟體第二季經濟增長大幅放緩，僅較去年同期微幅成長0.4%。

俄烏戰爭的影響還未消退，美國眾議院議長裴洛西訪台又再加劇美中之間的緊張局勢。IIF表示，未來幾個月，有幾個因素將影響資金流的動向，通膨何時到頂與中國經濟前景將成為關注焦點。

由於貨幣政策背離導致中國債息低於美債，外資自2月以來便一路減持中國債券。中國人行持續放寬政策以提振受新冠疫情重創的國內經濟，而美國聯準會則持續升息以對抗飆漲的通膨。