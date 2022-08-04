韓國宣布8月底前開放台灣旅客免簽入境，我國是否會基於互惠原則放寬韓國旅客入境，以刺激國內觀光？中央流行疫情指揮中心表示，韓國單日確診數約9萬，我國單日確診數2萬多，疫情不對等，不太可能單單針對韓國放寬。

指揮中心發言人莊人祥說明，韓國疫情在經歷一個大波之後，最近又開始上升，目前每天確診數約9萬且持續上升，台灣則是每天2萬且持續下降；若以每百萬人發生率癌看，韓國是1722，台灣是920，疫情處於不太對等的狀態，因此不太可能針對韓國放寬作為互惠。

目前我國入境檢疫採「3+4」，隨著本土疫情趨緩，是否有望邁向「0+7」入境免隔離？莊人祥指出，雖然國內疫情穩定下降，預期8月底還會有一波，這一波有多大，還需要再作觀察；邊境放寬需詳細評估國際變異株疫情，幼兒接種率也是一項指標。

莊人祥表示，要從3+4走向0+7還有一些配套措施須持續修正，會隨時視疫情來調整，例如目前仍有部分外籍旅客入境需提供48小時內PCR陰性證明；入境檢疫目前為一人一戶，未來可能改成一人一室；機場採檢也需要持續放寬，待相關配套都做好之後才有可能再開放。

至於國內確診者居家照護「7+7」是否可望一併縮短？莊人祥說明，尚待學者進一步評估，目前有研究顯示，發病後7天還是可能有傳染力，因此接續後7天自主健康管理，有助於保護他人。