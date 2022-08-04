台股今收盤守住月線，施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文認為，台股第三季指數將呈區間向下走勢，就籌碼面來看，目前仍未見好轉跡象。不過，國安基金宣布護盤，仍帶給投資人一定的信心，預估短線將有支撐，中長期將回歸基本面。在投資佈局方面，明年科技產業前景仍保守，但伺服器產業相對平穩，預期是科技投資的主軸。

觀察接下來台股發展，葉獻文認為分別有四大利多與四大利空須注意。第一個利多是台股目前股價淨值比相對低，殖利率誘人；第二是外資今年賣超台股金額已高於去年全年，可望出現回補；第三是原物料價格自高點下滑，通膨可望趨緩；最後是未來升息幅度可望收斂，有助台股止穩反彈。

而四大利空包括美國經濟提前符合衰退定義，且企業陸續下調下半年獲利預估，甚至認為明年經濟將持續衰退；加上中國疫情再起，局部封城可能性增加，也為帶來供應鏈不確定性；最後是歐洲經濟持續疲弱下仍決議升息，恐有金融風暴隱憂。

在利率方面，施羅德預期9月仍有機會再升息2至3碼，年底利率將來到3.5%至3.75%的水準，但市場預期，美國經濟將無法承受這樣的升息幅度，恐提前步入經濟衰退，預估2023年下半年就可能開始降息，提前進入降息循環，亦有利股市反彈。

而在企業獲利方面，今年以來已有許多企業下調獲利預估，甚至對後市提出悲觀看法，認為2023年經濟將持續衰退。這些狀況已經反映在產業面，例如面板價格持續下探，PC、NB與顯卡庫存攀升，必須殺價競爭，皆是科技股至今積弱不振的因素。

展望台股後市，施羅德預期，台灣經濟雖相對持穩，且有基本面與利多支撐，但在四大利空環伺下，2022年的成長恐出現停滯，第三季指數可能為區間向下走勢。建議投資人可以觀察三個面向，包含烏俄戰爭是否會在9月底前協商停戰；美國CPI下滑速度是否加快，進而導致聯準會貨幣政策態度轉變；以及櫃買指數是否率先止穩反彈，將有機會成為台股反轉走強的訊號。