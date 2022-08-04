正基(6546)在通貨膨脹與升息壓力、消費性電子產業需求減緩疑慮、烏俄戰爭等等的挑戰下，第二季單季營收、獲利皆改寫歷年同期新高、每股賺2.73元，展望第三季，從目前正基在手訂單來看，OTT STB、IP Cam等持續保持良好的出貨表現，加上利基型包括車用電子、醫療、工控等客戶的拉貨需求則有明顯提升，有助於正基第三季營運保持良好的成長動能。

正基第二季合併營收達10.59億元、營業利益1.79億元、歸屬於母公司稅後淨利1.72億元、每股稅後盈餘(EPS)達2.73元，分別年增29%、44%、75%、67%；累計上半年合併營收達21.15億元、歸屬於母公司稅後淨利3.18億元、每股稅後盈餘(EPS)達5.16元，分別年增51%、94%、90%。

正基表示，從今年上半年自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品應用出貨的占比來看，來自利基型包括車用電子、醫療、工控的營收比重也明顯自去年上半年增加38個百分點，可見受惠於AIoT市場發展趨勢明確，不僅創造正基業務接單動能強勁，主要客戶亦隨著大陸逐步解封，料況供應穩健、物流恢復順暢下，帶動整體拉貨力道提升，尤其在利基型應用產品方面，其毛利率水準享有優於一般平均水準。

展望第三季，從目前正基在手訂單來看，OTT STB、IP Cam等持續保持良好的出貨表現，穩健奠定公司營收規模的基礎，而利基型包括車用電子、醫療、工控等客戶的拉貨需求則有明顯提升，有助於正基第三季營運保持良好的成長動能。正基將持續強化自有品牌「AMPAK」於利基型AIoT無線通訊模組市場的接單動能，同時優化產品組合結構、提升研發設計力等，以期效益展開，挹注毛利率、獲利表現。