聯準會（Fed）升息3碼符合市場預期，且Fed主席鮑爾談話鷹派緩和，及美國GDP等經濟數據疲弱，降低大幅升息預期，輔以科技股、能源股財報利多帶動，美股與全球股市延續上漲走勢，近一周整體股票型ETF持續淨流入，金額達115.94億美元，其中主要大舉回流美股達93.20億美元。

近一周全球型ETF淨流入15.76億美元，大陸、亞太與新興市場分別淨流入10.33億、5.49億與4.52億美元，歐洲則是持續遭流出11.06億美元。產業ETF資金流向流淨入產業為能源、醫療保健與原物料產業，前三大淨流出產業為不動產、公用事業及工業產業。

富蘭克林證券投顧表示，美股主要企業財報已公佈逾半，根據Factset統計，S&P 500指數成分股已有56％企業公佈財報，第二季獲利優於預期比例為73％，略低於過去五年平均的77％，但仍有助舒緩先前對企業獲利前景的過度擔憂。

資金回流推動這波股市反彈，後續走勢須視通膨及景氣動向而定，著眼景氣放緩與通膨壓力仍大增添貨幣政策的複雜性，評估股市仍需時間化解上檔均線反壓，建議樂觀中應抱持風險意識，採取逢震盪加碼及定期定額雙管並進，並透過多元配置策略掌握區域和類股輪動契機。

富蘭克林證券投顧建議，以採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心，掌握三大主軸，看好基礎建設及公用事業產業，較不受景氣循環影響及通膨轉嫁防禦優勢；科技和生技產業型基金評價面回歸合理，且長期創新趨勢正向；著眼大陸雖面臨疫情反覆、房地產市場等議題，但基本面改善及相對其餘國家，有更為充足的政策寬鬆空間，仍將支撐大陸市場中長期投資價值。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，預期全球經濟將放緩至低於趨勢水平，通膨環境與金融市場對更加鷹派政策的反映，對經濟成長前景看法進一步下調，但目前嚴峻的市場環境，聚焦於風險，卻忽略市場波動下，其實仍潛藏上檔投資機會。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，面臨市場震盪環境，基礎建設產業除具備高股利、下檔有保護的優勢外，在全球朝淨零排放目標邁進，公共支出將以綠色基礎建設為優先。

新興市場城市化和中產階級擴張趨勢，營造有利基礎建設股表現的宏觀環境，未來幾十年全球需投資數兆美元，有助鞏固基礎建設公司的可允許報酬及股利水準，也將驅動這些基礎建設公司的資產規模和股利成長，讓基礎建設股票投資，可搭乘追求收益及潛在資本利得空間的長期順風。