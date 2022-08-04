美國眾議院議長裴洛西離台，台股加權指數4日開在14,741.47點，權王台積電（2330）開在499元，同步開低，但台積電大同盟如世界（5347）、日月光（3711）早盤股價仍在盤上，半導體族群弱中帶強，網通股也表現相對強勁，台股早盤指數呈現小跌，下跌70餘點。

美股3日上漲，因企業財報以及經濟數據的表現優於預期，緩解市場上對經濟的擔憂，通膨可能觸頂的跡象也激勵股市投資人的信心。

但油價大跌4％，則是拖累能源類股下跌3％，因上週美國原油庫存意外增加450萬桶，以及石油輸出國組織及其產油盟國決議，9月份增產每日10萬桶的影響。

道瓊工業平均指數8月3日終場上漲1.29％（416.33點）、收32,812.50點。那斯達克指數上漲2.59％（319.40點）、收12,668.16點。費城半導體指數上漲2.65％（78.72點）、收3,053.46點。

群益投顧指出，裴洛西離台，地緣政治風險衝擊有望趨緩，將挹注短線買盤月線抵抗企圖。美股上反壓重重，導致台股近周陷入遲疑觀望，惟美股驚驚漲契機尚存下，台股有短線補漲誘因。行情區間預測在14,750～15,250點上下。